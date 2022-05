[PROJECTION + RENCONTRE] un théâtre sur la lune La Maison des métallos, 23 juin 2022, Paris.

Le jeudi 23 juin 2022

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez!) * rencontre avec les réalisateurs après la séance de 19h

Dans les coulisses d’un spectacle de Catalyse, un théâtre sur la lune est comme un instantané de vie, de poésie, d’humanité.

C’est une plongée dans le monde des artistes de Catalyse à laquelle nous convient Jean-François Ducrocq et Eric Chebassier, qui ont filmé pas à pas toutes les répétitions – et bien plus encore – du spectacle Ludwig, créé pour le festival d’Avignon en 2016. Les éclats de vie alternent avec les scènes de travail, sous le regard complice du chorégraphe Loïc Touzé et du musicien Rodolphe Burger qui sont de l’aventure.

Les documentaristes on su capter les gestes, les regards, les moments d’abandon aussi, au plus près de l’humanité et de la poésie de cette aventure exceptionnelle.

Un théâtre sur la lune, un film documentaire d’Eric Chebassier & Jean-François Ducrocq

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/les-coops-rubrique/on-seloigne-des-chemins-balises/2022_06_projection_rencontre 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=986&lng=1

