Cinéma Rex, le samedi 13 novembre à 18:30

Avec la généralisation des smartphones, nos vies sont désormais connectées en permanence les unes aux autres. Les réseaux sociaux nous sollicitent sans cesse et nous invitent à exposer nos vies à autrui au travers d’un écran, ainsi qu’à réagir à celles qui nous sont proposées, par nos amis ou de parfaits inconnus. Comment vivons-nous ces nouvelles interactions ? Quels sont les dessous économiques de cette course à la reconnaissance ? Comment se construisent les nouvelles générations, entre vie réelle et vie numérique ? **Retrouvons nous pour y réfléchir ensemble lors d’une grande soirée au Cinéma Rex :** ### 18h30 | Internet : la révolution du XXIe siècle / le fléau de notre siècle projection de la vidéo réalisée par des ados à la Médialudo à l’occasion d’un projet d’éducation aux médias porté par la mission de la Lecture publique et le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole. La restitution sera suivi d’une rencontre avec Florent Poinsaut, Youtuber scientifique de la chaine « Qu’est-ce que tu GEEKes ? », et l’association de création audiovisuelle J’ouvre l’œil, qui ont animé ce projet. ### 19h30 | 100 millions de vues, film documentaire d’Itamar Rose (Israël, 2019) Itamar Rose cherche à découvrir la marche à suivre pour devenir connu sur Youtube. Dans sa quête de viralité, l’activiste satirique israélien et Youtuber raté se heurte à la réalité des monopoles puissants et gardiens de l’information. Avec un humour grinçant, il nous fait découvrir la façon dont Youtube façonne les rêves d’une génération et rend inaudible les voix de millions d’individus. **Au cinéma Rex (Blagnac) | Gratuit | Tout public | Pass sanitaire** **+ d’infos :** Itamar Rose est né en 1979 à Israël. Il a étudié à la Sam Spiegel Film School à Jérusalem et a commencé à réalisé des oeuvres satiriques avec Yossi Atia, son partenaire cinématographique. Ils ont documenté, de façon satirique, la bataille de Gaza. Leurs films combinent le documentaire à la satire. Ils ont vu leurs oeuvres exposées au Centre de l’Art Digital d’Israël, au Centre Pompidou à Paris, au Kunstverein à Hamburg et à la Tate Gallery de Londres. 100 Million Views est son premier long-métrage documentaire. Bande-annonce : [[https://youtu.be/PVw73ZSdnKk](https://youtu.be/PVw73ZSdnKk)](https://youtu.be/PVw73ZSdnKk)

Dans le cadre du Mois du film documentaire.

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:30:00 2021-11-13T23:00:00