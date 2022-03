Projection-rencontre “No Ordinary Man” Cinéma les studios, 10 mars 2022, Brest.

Evénement gratuit, soutenu par la PepSE (Pépinière des Solidarités Etudiantes) – documentaire en VO sous-titré français Il y aura un prix libre pour soutenir l’association brestoise Parlons Trans! ——— “Billy Tipton fut un pianiste et saxophoniste de jazz à succès, épanoui dans une vie familiale et tout ce qu’il y a de plus traditionnel. À sa mort en 1989, le jazzman américain est devenu malgré lui l’objet d’un scandale lorsqu’il fut révélé qu’il avait été assigné femme à la naissance. Cet artiste, qui très tôt a pleinement vécu son identité de genre, a néanmoins été contraint toute sa vie de se cacher en plein jour, tout en cherchant la lumière… Ce documentaire joyeux et créatif s’interroge avec pertinence et profondeur sur la représentation et le traitement des hommes trans* dans les médias et au sein de la société tout en rendant enfin justice à un artiste qui a su concilier sa passion, sa célébrité et son identité malgré son époque.” _Pink Screens_

Entrée gratuite; prix libre sur place pour l’association Parlons Trans!

Projection (VOSTFR) gratuite suivie d’un échange avec Gab Harrivelle, co-fondateur de Représentrans, et avec l’association brestoise Parlons Trans!

Cinéma les studios 136 rue Jean Jaurés, 29200 Brest Brest Finistère



