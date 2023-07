Projection/Rencontre « Main basse sur l’eau » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

En présence de son réalisateur, la médiathèque vous propose une projection/ discussion autour du documentaire « Main basse sur l’eau », une analyse internationale sur la raréfaction de l’eau douce et les conséquences sur celle-ci.

Réchauffement climatique, pollution, pression démographique, extension des surfaces agricoles : partout dans le monde, la demande en eau explose et l’offre se raréfie. En 2050, une personne sur quatre vivra dans un pays affecté par des pénuries.

Après l’or et le pétrole, l' »or bleu », ressource la plus convoitée de la planète, attise les appétits des géants de la finance, qui parient sur sa valeur en hausse, source de profits mirobolants.

En Australie, continent le plus chaud de la planète, cette marchandisation de l’eau a pourtant déjà acculé des fermiers à la faillite, au profit de l’agriculture industrielle, et la Californie imite ce modèle. Face à cette redoutable offensive, la résistance citoyenne s’organise pour défendre le droit à l’eau pour tous.

Le documentaire dure 1h20 et la projection sera suivi d’une rencontre avec Jérôme Fritel, réalisateur et journaliste. Grand Reporter, il a couvert pendant vingt-cinq ans la plupart des grands évènements de l’actualité internationale. Il a travaillé pour l’émission « Le Vrai Journal » de Karl Zéro, sur Canal Plus, puis à partir de 2008, il devient rédacteur en chef de l’émission « L’Effet Papillon », toujours sur Canal Plus.

Entrée libre et gratuite. Le film est sous-titrée et la rencontre sera accessible aux sourds et malentendants grâce à la présence d’interprètes en Langue des Signes Française.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

