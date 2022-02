[PROJECTION + RENCONTRE] Les lapins du rond-point de la Porte Maillot Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

[PROJECTION + RENCONTRE] Les lapins du rond-point de la Porte Maillot Maison des métallos, 8 février 2022, Paris.

Un documentaire de Florent Tillon, suivi d’une rencontre avec Frédéric Ferrer, le réalisateur Florent Tillon, Catherine Mougenot et Lucienne Strivay. C’est un îlot entouré d’un océan de voitures au cœur du 16e arrondissement. Là, cohabitent les touristes, les sdf, les gens du voyage, les jardiniers de la Ville et les lapins ! Florent Tillon a laissé errer sa caméra au milieu de cette faune de résistants à la métropolisation. Cette projection sera suivie d’une rencontre menée par Frédéric Ferrer avec le réalisateur Florent Tillon, la sociologue Catherine Mougenot et l’anthropologue Lucienne Strivay. Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Cinéma;Conférence

