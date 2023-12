Projection-rencontre : L’autoproj’ Forum des images Paris, 14 décembre 2023 19:15, Paris.

La Bibliothèque François Truffaut et la Maison du Film organisent conjointement une soirée sur le thème de l’autoproduction. Une occasion de saisir la richesse des expériences et la complexité d’une telle aventure. La soirée se déroulera au Forum des images.

Pour se lancer dans une première réalisation, nombre de créatrices et de créateurs choisissent de s’auto-produire. Liberté de ton, rapidité du dispositif, carte de visite pour un projet plus long… les raisons en sont diverses et variées.

Réalisés en autoproduction par des adhérent.e.s de la Maison du Film, et sélectionnés dans le cadre de son dispositif bi-mensuel « L’autoprod’ », les films projetés à L’autoproj’ permettent de saisir les diverses nuances d’un système de production hybride, complexe et souvent mal compris. La projection sera suivie d’une discussion avec les réalisateur.trice.s autour des enjeux économiques et esthétiques de leurs films, pour mieux comprendre l’élan et les difficultés d’une telle entreprise.

La projection sera suivie d’une rencontre avec les cinéastes.

Au programme :

La nuit blanche (4’) d’Audrey Delepoulle

Un homme à la mer (34’) de Roman Huet

Quelque chose à te dire (7’) de Virginie de Almeida

Délivre-nous du mâle (15’) de Tony Le Bacq

La Maison du film

La Maison du Film est une structure d’accompagnement et de mise en réseau. Depuis plus de trente ans, elle aide et soutient le cinéma émergent français de diverses façons, en proposant des formations, des résidences, des aides et des accompagnements pour tous les corps de métiers du cinéma. Plus d’informations sur le site : maisondufilm.com

