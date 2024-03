Projection-Rencontre « La Ruée vers l’Orge » | Fête du Court-Métrage Studio 24 Caen, vendredi 22 mars 2024.

Projection-Rencontre « La Ruée vers l’Orge » | Fête du Court-Métrage Studio 24 Caen Calvados

Une soirée projection-rencontre court-métrage normands à Caen le vendredi 22 mars à partie de 19h ! Dans le cadre de la Fête du court-métrage, KinoCaen vous propose une plongée cinématographique au cœur d’un quartier caennais.

Au programme 2 séances une à 19h et une à 21h ! Chaque projection sera suivie d’une rencontre avec des membres de l’équipe du film.

Connaissez-vous le quartier Lorge ?

6 cinéastes normands ont investi le quartier Lorge entre 2021 et 2024 pour laisser une trace artistique d’un espace géographique et historique en pleine réhabilitation.

Venez découvrir sur grand écran l’aventure d’un quartier qui se réinvente à travers 6 courts métrages réalisés par Johan Clément, Fabien Drugeon, Anthony Gandais, Sophie Lepionnier, Arielle Moens-Henkart, Arthur Shelton et Nanoo Cork.

Une production KinoCaen, en collaboration avec la ville de Caen.

Sans réservation.

__

Présentation de l’association KinoCaen

Notre association, installée à Caen, est connue pour le festival de création de courts métrages KinoCaen. Nous portons d’autres projets à l’année comme la création de Mini-Kab, d’ateliers-formations, la création audiovisuelle, et des actions culturelles et pédagogiques. Créer

des espaces propices à la création collective, à l’évasion, ou des moments de rencontre du 7ème art, est ce qui nous anime.

La Fête du court métrage est un événement national qui vous plonge dans la magie du film court quel que soit votre âge. À cette occasion, plusieurs lieux de la ville de Caen et du département, salles de cinéma, lieux culturels et associatifs, tiers-lieu ou lieux insolites vous proposent des projections, des animations et quelques rencontres, ouvertes au public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22

Studio 24 24 rue de bretagne

Caen 14000 Calvados Normandie kinocaenfdc@gmail.com

L’événement Projection-Rencontre « La Ruée vers l’Orge » | Fête du Court-Métrage Caen a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Caen la Mer