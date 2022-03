Projection-Rencontre : Jardin Sauvage Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Film documentaire réalisé par Marie-Anne et Sylvain Lefebvre, avec la participation de Sylvain Lefebvre, réalisateur et photographe À quelques kilomètres d’une grande ville, une jeune famille fait l’expérience de transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. De l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissez-vous surprendre par une aventure naturaliste de proximité au bilan carbone nul : un safari 100% local, de jour comme de nuit ! De cette aventure sont nés un film, puis un livre Safari au jardin : la biodiversité à portée de main ! paru en octobre 2021 aux éditions Terre Vivante. À la suite de la projection, le réalisateur échangera avec le public. Prix de la connaissance des relations entre l’Homme et l’Animal au Festival International du Film Animalier d’Albert 2019 Bande annonce : http://www.sylvainlefebvre-photovideo.com/videos/jardin-sauvage-bande-annonce-officielle.html Informations pratiques Salle de la Petite ourse

Tout public à partir de 8 / 9 ans

