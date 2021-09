Projection-rencontre “J’ai aimé vivre là” Cinéma La Baleine, 29 septembre 2021, Marseille.

**J’AI AIMÉ VIVRE LÀ** de Régis Sauder _Rencontre avec le réalisateur._ _Une séance proposée et présentée par Image de ville et la Maison de l’architecture et de la ville PACA_ _avec la participation de René Borruey, historien de l’architecture et des territoires_ _En présence de l’association Les Muses Urbaines_ ——— **J’AI AIMÉ VIVRE LÀ** de Régis Sauder (France – 2021 – 1h30) film documentaire _FID Marseille 2020 – Compétition française_ Dans la ville nouvelle beaucoup de gens arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire intime. « Cergy-Pontoise : ville nouvelle dont un ancien village est le centre, urbanisme délibérément utopique (une préfecture, par exemple en forme de pyramide inversée), population aux origines mélangées, etc. Voilà du coup un film écrit au nous, et un cinéaste qui délègue avec la plus grande des attentions le cheminement de son film, qui s’égare avec appétit dans ces lieux si souvent caricaturés, qui réinvente le portrait d’écrivain, qui parvient à pointer la beauté diffractée de destinées d’ordinaire occultées. » (Jean-Pierre Rehm, FIDMarseille) La projection sera suivie d’une rencontre. ——— **INFORMATIONS PRATIQUES** La Baleine Marseille 59 cours Julien 13006 Marseille +33 4 13 25 17 17 Métro: Notre Dame du Mont

Tarifs cinéma: 4,5€ / 6,5€ / 7,5€ / 9,5 € – Abonnement : 35€ les 5 places / 65€ les 10 places

