[Projection-rencontre] Fernand Pouillon : Du Point du Jour à l’éclipse Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

[Projection-rencontre] Fernand Pouillon : Du Point du Jour à l’éclipse Pavillon de l’Arsenal, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 05 avril 2023

de 19h00 à 22h00

. gratuit

À l’occasion de la projection en avant-première du documentaire retraçant la période 1955–1964 du singulier destin de Fernand Pouillon, rencontre avec la réalisatrice Marie-Claire Rubinstein, les architectes Marc Bedarida, Amar Lounès, Pierre Mougin, l’écrivain-éditeur Bernard Marrey et Marie-Clotilde Morgado, habitante de Meudon-la-Forêt. Dans les années 50, la reconstruction inachevée des ruines de la seconde guerre mondiale, la recherche d’autonomie des colonies françaises, l’urgence était de faire face à une pénurie criante de logements mis en évidence par l’appel de l’abbé Pierre en 1954. Fernand Pouillon (1912-1986), en « moine bâtisseur » va, avec une volonté acharnée de construire en grande quantité et dans l’urgence des logements de qualité, inventer des méthodes de construction jusqu’à bousculer les procédés en vigueur pour parvenir à des prix imbattables, avec l’ambition d’offrir du beau à tous. « Pourquoi à l’ère atomique, alors que l’on découvre les espaces intersidéraux, n’est-il plus possible de créer de la beauté pour tous ? Pourquoi, à l’époque du socialisme, de l’abondance, nous contraint-on à vivre dans des cités livides, des rues casernes ? J’ai toujours cherché un maximum de confort et un maximum d’économies, ce qui est d’autant plus paradoxal qu’on a toujours dit que je ne savais pas compter. En fait, le problème, pour moi, n’a pas été de casser les prix, ce fut d’essayer de faire entrer l’appartement dans les possibilités matérielles de l’homme. D’empêcher que, par la spéculation, par la bêtise, par le manque de technicité des constructeurs, ou le gaspillage, on fasse des maisons qui soient hors de proportion avec les salaires…etc » – Fernand Pouillon (extraits du livre Mon ambition) Pour réaliser ses grandes opérations de la région parisienne, il créé en 1955 sa propre structure, le Comptoir National du Logement (CNL). Cette structure, en réduisant drastiquement le nombre d’intervenants gravitant autour de l’acte de construire, est destinée à lui permettre d’atteindre ses objectifs. Il s’ensuivit des difficultés financières amplifiées par un scandale politico-médiatique de grande ampleur, stoppant net ses opérations urbaines. Ce documentaire raconte par des témoignages d’habitants (résidences « le Parc » à Meudon la Forêt et « le Point du Jour » à Boulogne Billancourt) et d’architectes la période 1955 – 1964 du destin singulier de Fernand Pouillon. Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12694-fernand-pouillon.html 0142763437 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12694-fernand-pouillon.html

© Stephane Couturier

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pavillon de l'Arsenal Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[Projection-rencontre] Fernand Pouillon : Du Point du Jour à l’éclipse Pavillon de l’Arsenal 2023-04-05 was last modified: by [Projection-rencontre] Fernand Pouillon : Du Point du Jour à l’éclipse Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 5 avril 2023 Paris Pavillon de l'Arsenal Paris

Paris Paris