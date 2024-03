PROJECTION | RENCONTRE | CINÉMA EXPÉRIMENTAL Médiathèque José Cabanis Toulouse, dimanche 24 mars 2024.

Dimanche 24 mars à 15h – Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium

« Qu’est-ce que le cinéma expérimental ? Les artistes, les poètes qui avaient commencé à utiliser le celluloïd avant la Première Guerre mondiale, se sont toujours trouvés dans un no man’s land. Exclus à la fois des salles de cinéma, ils ont su créer un réseau indépendant qui leur permet de réaliser et de montrer leurs films[…]. Je voulais partager avec vous quelques-uns des films que j’aime et vous faire connaître les artistes libres et radicaux qui les ont faits. » Pip Chodorov.

Projection suivie d’un échange avec Nicolas Potin, intervenant en cinéma.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Projection Tout public