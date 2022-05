Projection-Rencontre Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher En association avec le Muséum de Bourges, le Conservatoire accueille la projection-rencontre du documentaire Frères des arbres dont Mundiya Kepanga est le principal protagoniste. https://freresdesarbres.com/

AVEC Mundiya KEPANGA A l’occasion de la venue à Bourges de Mundiya Kepanga, en signe d’amitié et de liens forts, le Muséum de Bourges va faire l’acquisition de sa 3ème parure. La 4ème et dernière sera acquise par le Musée d’ethnographie de Genève (MEG). conservatoire@ville-bourges.fr +33 2 48 48 13 60 En association avec le Muséum de Bourges, le Conservatoire accueille la projection-rencontre du documentaire Frères des arbres dont Mundiya Kepanga est le principal protagoniste. https://freresdesarbres.com/

