Projection-rencontre avec OpéProd ★ Carte blanche courts métrages La Halle des Épinettes, 19 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

La Halle des Épinettes, le samedi 19 mars à 20:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection-rencontre animée par OpéProd : 6 courts métrages projetés en présence des réalisateurs, samedi 19 mars 2022 à 20h, durée 90 minutes. Public : à partir de 14 ans ——————————————————————————————————————————— Parmi les invités : les réalisateurs Sarah Arnold, Talent de La Fête du court métrage 2022, et Janek Tarkowski, Talent de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, qui répondront à toutes vos questions. **Au programme** : – L’EFFORT COMMERCIAL de Sarah Arnold, 2020 – 17mn – JE VEILLE SUR TOI de Janek Tarkowski, 2019 – 16 min – PORTRAITS DE VOYAGES : LA RÉUNION, MARCHE SUR LE FEU de Bastien Dubois, 2013 – 03mn – FREE FALL d’Emmanuel Tenenbaum, 2021 – 19mn – EN PLEINE FORME de Pierre Etaix, 1971 – 14mn – INKT de Erik Verkerk, 2020 – 02mn [[https://vimeo.com/504341766](https://vimeo.com/504341766)](https://vimeo.com/504341766) Le [collectif OpéProd](https://www.facebook.com/associationopeprod/) a pour but de promouvoir et de développer le potentiel et la créativité de chacun par le biais de projets audiovisuels et assure la production et la réalisation de courts-métrages. Il organise depuis 2015 des projections-rencontres autour des films courts en invitant leurs réalisateurs. _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T21:30:00