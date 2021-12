Projection / Rencontre autour du film “Tango, no todo es rock” de Jacques Goldstein et Pedro Lombardi La CLEF, 22 janvier 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Projection / Rencontre autour du film “Tango, no todo es rock” de Jacques Goldstein et Pedro Lombardi

La CLEF, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Dix ans après avoir photographié les jeunes danseurs à l’origine du renouveau du Tango, **Pedro Lombardi** revient sur les rives du Rio de la Plata. Lors de ces nouvelles séances de prises de vue, les “tangueros” se livrent au témoin privilégié de leurs débuts. Se dessine alors, au travers de ces témoignages intimes, la grande histoire du tango. Une mythologie faite de rêves de gloire parfois accomplis, de couples qui se séparent et de rencontres nocturnes dans les salons clandestins de Buenos Aires et Montevideo. Le film “Tango, no todo es rock” de **Jacques Goldstein**, co-écrit par Pedro Lombardi, donne à voir la danse, l’envers du décor, les modes de vie, l’addiction, les différentes approches et considérations de cette danse vieille de plus d’un siècle. La projection sera suivie d’un échange avec Pedro Lombardi sur l’origine du documentaire et bien évidemment le tango [www.pedrolombardi.com](http://www.pedrolombardi.com) [Biographie de Pedro Lombardi](%5Bhttps://bit.ly/3pXXP1Q%5D(https://bit.ly/3pXXP1Q)) [https://youtu.be/a_SygOSh7Co](https://youtu.be/a_SygOSh7Co) **EXPO ➖ PHOTOS** **DU 10 AU AU 27 JANVIER . ENTRÉE LIBRE** Les tirages de Pedro Lombardi sont exposées tout le mois de janvier à La CLEF ; ils vous feront remonter aux origines du tango, d’une rive à l’autre du Rio de la Plata. Une histoire du tango à travers des portraits de danseurs, de l’école de danse à la “milonga”. Plus d’infos : [[https://bit.ly/31TySNb](https://bit.ly/31TySNb)](https://bit.ly/31TySNb) **VERNISSAGE ➖ CONCERT** **JEUDI 13 JANVIER . 19H00 . ENTRÉE LIBRE EN COMPAGNIE DU QUINTET LA MILONGON** La subtilité d’un duo de guitares d’exception (Floriane Charles et Sebastian Segarra) et l’énergie organique de trois tambours (Jimena Laje, Emmanuel Brun et Pedro Lombardi). Laissez-vous emporter le temps d’une soirée par un air de tango, avec des milongas et ce rythme unique qu’est le candombe afro-uruguayen ! Plus d’infos : [https://bit.ly/31TySNb](https://bit.ly/31TySNb)

Entrée libre

Laissez-vous emporter dans un voyage culturel entre Buenos Aires et Montevideo, éveillez le Tango qui est en vous !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:30:00