Projection/rencontre : autour du documentaire « Sugar » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Venez regarder le documentaire « Sugar », réalisé par Nina Robert, autour du phénomène des sugar babies, suivi d’un temps d’échange et de débat avec le public.

Synopsis : filmées à huis clos dans un château, cinq jeunes femmes, âgées de 19 à 27 ans, racontent comment elles sont devenues des « sugar babies ». Terme désignant les jeunes femmes qui acceptent d’accompagner des hommes plus âgés et souvent riches, en échange d’argent, de cadeaux ou de loyers payés. S’agit-il d’un échange de faveurs ou d’une prostitution déguisée ? Des sites de rencontres spécialisés existent, échappant à toute référence au sexe, bien qu’il s’agit d’un élément important de la relation. Avec courage, ces cinq femmes nous disent en quoi consiste leur vie de « sugar baby ».

Le débat qui suivra la projection du documentaire « Sugar » sera animé par les professionnels du Centre de santé sexuelle de Paris Centre et des associations partenaires.

Avertissement : certaines situations évoquées

dans cette conférence peuvent heurter ou réveiller des souvenirs traumatiques.

Entrée gratuite, réservation conseillée

Le documentaire et le débat seront accessibles aux sourds et malentendants grâce au sous-titrage et à la présence d’interprètes Français/Langue des signes française.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Sugar