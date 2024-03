Projection-rencontre : « Animal » de Cyril Dion Muséum de Toulouse Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Projection-rencontre : « Animal » de Cyril Dion Projection suivi d’une rencontre à l’Auditorium du Muséum. Samedi 6 avril, 18h30 Muséum de Toulouse Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T18:30:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T18:30:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

Projection-rencontre avec Jessica Côte, Alexis Fargier et Claire Guibert

Claire Guibert : Engagée aux côtés du Jane Goodall Institute depuis 6 ans, elle développe le programme Roots & Shoots en Nouvelle-Aquitaine. Son parcours et ses engagements l’ont conduite à se préoccuper du monde vivant et à sa préservation. Elle a également travaillé pendant plusieurs années aux côtés de Yann Arthus-Bertrand.

Jessica Côte : chercheuse post-doctorante au laboratoire CRBE (Centre de recherche Biodiversité et Environnement) à Toulouse

Alexis Fargier : étudiant en master 2 Gestion de la biodiversité à Toulouse

ANIMAL / Un documentaire de Cyril Dion

(France – 2021 – 1 h 45 min)

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces… d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable.

Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal… «

+ d’infos :

6 avril à 18h30

durée : 2h30

tout public, à partir de 10 ans

gratuit, sans inscription

lieu : Auditorium du Muséum

—

Crédits texte synopsis et images © UGC Distribution

