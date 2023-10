Projection – rencontre « A perdre la raison » Cinéma Luminor- Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection – rencontre « A perdre la raison » Cinéma Luminor- Hôtel de Ville Paris, 22 octobre 2023, Paris. Le dimanche 22 octobre 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. payant

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, assistez à une projection de courts métrages comiques suivie d’un échange avec le réalisateur Théophile Gibaud. Une heure de comédies, pour découvrir quelques aventures,

péripéties, névroses, et autres obsessions qui hantent ou enchantent nos

héros. Chroniques de la poisse : Pas de peau pour l’ours de Osman Cerfon; Bamboule de Émilie Pigeard; Horizon réussite de Théophile Gibaud; De l’esprit d’équipe de Louise Cailliez; Le futur sera chauve de Paul Cabon; Jean de Marion Auvin; Tram de Michaela Pavlátová. Cinéma Luminor- Hôtel de Ville 20 Rue du Temple 75004 Paris Contact : https://www.fete-cinema-animation.fr/index.php https://www.facebook.com/Fetecinemaanimation https://www.facebook.com/Fetecinemaanimation https://www.luminor-hoteldeville.com/

©Agence du court métrage Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Cinéma Luminor- Hôtel de Ville Adresse 20 Rue du Temple Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cinéma Luminor- Hôtel de Ville Paris latitude longitude 48.858696990115,2.35359700506254

Cinéma Luminor- Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/