Projection-rencontre à l’occasion du centenaire d’ORT France Mémorial de la Shoah, 7 novembre 2021, Paris.

Former et reclasser : l’ORT, les survivants de la Shoah et les Juifs d’Afrique du Nord

Projections de Passport to Freedom (documentaire, 14 min, World ORT, 1948, vostfr) et de Come with me My Brother (34 min, 1960, Women’s American ORT, vostfr).

Fondée dans l’empire russe à la fin du XIXe siècle pour venir en aide aux Juifs pauvres et persécutés, la société de propagation du travail artisanal et agricole, dite ORT, est aujourd’hui un réseau international d’éducation et de formation. 2021 marque le centenaire de son implantation en France.

À cette occasion, ORT France et le Mémorial de la Shoah présentent deux films inédits qui évoquent le rôle essentiel joué par cette institution dans la formation et l’insertion professionnelle des survivants de la Shoah, puis des immigrés juifs d’Afrique du Nord.

En présence de Stéphane Bou, rédacteur en chef de K, les Juifs, l’Europe, le XXIe siècle, enseignant à l’ENS Saclay/INA, d’Ophir Levy, historien du cinéma, maître de conférences à l’université Paris 8, de Martin Messika, docteur en histoire contemporaine, université Paris 1/université du Québec à Montréal, et Constance Pâris de Bollardière, directrice adjointe du George and Irina Schaeffer Center, The American University of Paris.

Animée par Laure Fourtage, historienne responsable des archives d’ORT France.

