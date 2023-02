Projection-rencontre : à la découverte du projet EmmaCulture Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Projection-rencontre : à la découverte du projet EmmaCulture, 21 mars 2023, Sélestat

2023-03-21 18:00:00 – 2023-03-21 20:30:00

Bas-Rhin Sélestat Bas-Rhin 0 EUR Emmaüs Scherwiller développe depuis 2020 la création du projet EmmaCulture, futur tiers-lieu culturel et solidaire. A travers la projection de courts-métrages, d’un film documentaire et d’une discussion avec des acteurs de ce projet, venez découvrir comment Emmaüs Scherwiller fait rimer culture avec solidarité ! Présentation d’EmmaCulture à travers projection de courts-métrages, film documentaire et discussion avec les acteurs du projet +33 3 88 58 03 20 Sélestat

