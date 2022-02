Projection-rencontre ★ Courts métrages En sortant de l’école La Halle des Épinettes, 20 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Projection-rencontre ★ Courts métrages En sortant de l’école

La Halle des Épinettes, le dimanche 20 mars à 16:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection-rencontre : Courts métrages issus des collections En sortant de l’école : projection de 13 films en présence des auteurs, dimanche 20 mars 2022 à 16h, durée 39 minutes. Public : collégiens et plus —————————————————————————————————————————————————————————————- [TANT MIEUX PROD](https://www.tantmieuxprod.net/) PROPOSE CHAQUE ANNEE UN CONCOURS AUX ETUDIANTS QUI VIENNNENT DE TERMINER LEUR FORMATION EN CINEMA D’ANIMATION. DECOUVREZ UNE SELECTION DE 13 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION, QUI ASSOCIENT LIBREMENT MAIS TALENTUEUSEMENT DES POÈMES À L’UNIVERS GRAPHIQUE DE JEUNES RÉALISATEURS… ALORS TOUT JUSTE SORTIS DES MEILLEURES ÉCOLES DE CINÉMA D’ANIMATION ! RENCONTREZ CES CRÉATEURS EN PRÉSENCE DES ÉLÈVES DU COLLÈGE DE LA PAIX, QUI ONT TRAVAILLÉ EN CLASSE SUR CES TEXTES POUR VOUS LIVRER, EN AVANT-SÉANCE, LEUR PROPRE INTERPRÉTATION. [https://vimeo.com/208150772?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=37386061](https://vimeo.com/208150772?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=37386061) _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection gratuite de courts métrages d’animation en présence des réalisateurs, dans le cadre de la manifestation nationale la Fête du court métrage. Public : collégiens et plus.

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:30:00