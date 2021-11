Projection-rencontre ★ courts-métrages d’animation La Halle des Épinettes, 11 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La Halle des Épinettes, le samedi 11 décembre à 20:00

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche** et à l’occasion du [**festival Issy t’anime**](https://www.issy.com/vivre-a-issy/culture-sorties/grands-rendez-vous/le-cinema-d-animation-a-la-fete-avec-le-festival), la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée dédiée aux **courts-métrages**, animée par le collectif **OpéProd** : Courts-métrages d’animation, samedi 11 décembre 2021 à 20h, public lycéen et adulte. Durée : 1 h 30 ————————————————————————————————— ### SORORELLE de Frédéric Even et Louise Mercadier ### MEMORABLE de Bruno Collet ### ASMAHAN LA DIVA de Chloé Mazlo Le [collectif **OpéProd**](https://www.opeprod.com/) a pour but de promouvoir et de développer le potentiel et la créativité de chacun par le biais de projets audiovisuels et assure la production et la réalisation de courts-métrages. Il organise depuis 2015 des projections-rencontres autour des films courts en invitant leurs réalisateurs.

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Carte blanche au collectif OpéProd, dans le cadre du festival Issy t’anime

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:00:00