PROJECTION DYPTIQUE inspiré de l’œuvre de Thomas BERNHARD Réalisation Barbara HUTT en avant-Première et en présence de l’équipe PROJECTION DYPTIQUE inspiré de l’oeuvre de Thomas BERNHARD Réalisation Barbara HUTT en avant-Première et en présence de l’équipe Réalisation Barbara HUTT en avant-Première et en présence de l’équipe THOMAS B. (2022/ 30 min.) avec : Jean-Damien BARBIN et Clémence LÉVY Image Yann SEWERYN et Simon LARVARON / Son Pierre RAGU Jean-Damien Barbin incarne Thomas B. dans la lignée d’un Thomas Bernhard ou d’un personnage de Beckett. LES CÉLÈBRES (2022/ 30 min.) avec : Matthieu JUSTINE, Clémence LÉVY, Zoé GUILLEMAUD, Mathurin VOLTZ, Nicolas FANTOLI, Simon LARVARON, Pierre RAGU, Barbara HUTT Image Yann SEWERYN et Simon LARVARON / Son Pierre RAGU Cie Hamlet FabriK LA FILMOTHÈQUE 9 rue Champollion 75005 Paris Contact : barbara.bisrepetita@gmail.com

