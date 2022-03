Projection “Quand je serai grand” Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Genève Catégorie d’évènement: Genève

_Le récit chargé de poésie, de douceur et d’humour, d’un voyage initiatique dans lequel chacun·e pourrait se reconnaître…_ —————————————————————————————————————————- Après la pièce de théâtre jouée en janvier, le ciné-club Pâkino a le privilège de projeter le FILM réalisé en 2021 et encore non distribué ! “Quand je serai grand”, de Florent Tixier & Vincent Jacquet (2021, VF – 1h30) Projection en présence de Vincent Jacquet, co-réalisateur et acteur principal. **Synopsis :** Quelques jours après ses 50 ans, Didier, atteint de handicap mental, se lance dans l’accomplissement d’un rêve inaccessible : devenir astronaute ! Ouverture des portes dès 19h. Entrée gratuite & repas à prix libre après le film. Séance organisée par Pâkino sur proposition de la Maison de quartier des Pâquis.

Le 23/03 à 19h30 à la Maison de quartier des Pâquis : projection gratuite du film "Quand je serai grand", non encore distribué, de Florent Tixier & Vincent Jacquet (2021, VF – 1h30).

