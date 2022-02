Projection « Providence » au CinéCaro Carreau du Temple – CinéCaro, 5 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 05 avril 2022

de 19h30 à 21h30

gratuit

Dans le cadre du programme « De la Culture avant toute chose », rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 5 avril au CinéCaro pour la projection du film « Providence », par Alain Resnais.

Providence, un film d’Alain Resnais (110’ – 1977).

C’est la nuit. Seul dans sa demeure, la « Providence », le célèbre écrivain Clive Langham attend sa mort, qu’il devine prochaine. Il va bientôt avoir soixante-dix-huit ans. L’angoisse le ronge et il mélange allègrement scènes de la vie réelle et scènes imaginaires. Il pense notamment à son fils Claude, un avocat, qu’il méprise ouvertement. Claude ne vient-il pas de s’acharner à faire condamner un soldat, Kevin Woodford ? Celui-ci, finalement libéré, n’est-il pas devenu un intime de sa bru, Helen ? Et pourquoi les meurtres, les exécutions capitales et les rafles se multiplient-elles ? A moins que toutes ces horreurs ne soient que les produits de son imagination ? A moins que Claude et Hélène ne s’entendent en réalité à merveille et que le soldat n’ait jamais existé ?

Carreau du Temple – CinéCaro 2 rue Perrée Paris 75003

Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre

Cinéma

