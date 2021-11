Projection – Presto Museum centre-ville, 19 décembre 2021, Toulouse.

Museum centre-ville, le dimanche 19 décembre à 10:30

_**Presto**_ de Doug Sweetland (États-Unis – Animation – Couleur – Muet – 2008) Le lapin blanc Alec Hazam a très faim, mais le magicien Presto n’a pas voulu lui offrir de carotte. Alec refuse alors de sortir du chapeau du magicien lors de son spectacle, et lui joue des tours pour le punir. Accessible au public sourd et malendant et au public en situation de handicap cognitif **Studio Champs Libre** _Crédit photo et texte: The Walt Disney Company_

Inclus dans le billet de l’exposition permanente

Venez rencontrer le lapin blanc Alec Hazam et son acolyte magicien Presto.

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T17:30:00