Espace Andrée Chedid, le samedi 15 janvier 2022 à 17:00

Dans le cadre de sa programmation **ciném’anim** et à l’occasion de la 10ème édition du festival itinérant **Contes en balade** à Issy-les-Moulineaux, l’**Espace Andrée Chedid**, vous propose : Projection Le grand méchant Renard et autres contes, samedi 15 janvier 2022 à 17h ——————————————————————————— Réalisation Benjamin Renner, Patrick Imbert France, 2017, 80 minutes Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… [https://www.youtube.com/watch?v=qmvksoTuUWc](https://www.youtube.com/watch?v=qmvksoTuUWc) Le grand méchant Renard et autres contes est à l’origine une bande-dessinée de Benjamin Renne parue aux [éditions Delcourt](https://www.editions-delcourt.fr/). _La 10ème édition du festival Contes en balade coordonné par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade)_, se déroule du jeudi 13 au dimanche 23 janvier 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Projection gratuite, sur réservation en ligne

2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:30:00

