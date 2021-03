Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Annulé | Projection pour enfants ♥ Shaun le mouton La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La Halle des Épinettes, le dimanche 14 mars à 15:00

Dans le cadre de son cycle de cinéma pour enfants, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection du film d’animation : Shaun le mouton – 2015 – durée 1 heure 25 minutes

————————————————- ### Dimanche 14 mars 2021 à 15h à la Halle des Épinettes Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._ _Projection suivie d’un échange avec le jeune public._

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ciné des enfants ♥ projection gratuite du film d’animation de Mark Burton et Richard Starzack, à partir de 4 ans La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-03-14T15:00:00 2021-03-14T17:00:00

