Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection Ciné des enfants : Qui voilà ? projection de 8 courts métrages d’animation, mercredi 16 mars 2022 à 10h30, durée 32 minutes, en famille dès 3 ans. ——————————————————————————————————————————- Une séance très spéciale en compagnie des enfants des Accueils de loisirs, pour découvrir ensemble la magie des courts métrages sur grand écran. Au sein d’un univers aux couleurs pastels, la petite Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, gagner un concours de saut en longueur dans le bac à sable, avoir un petit frère… Projection suivie d’un échange avec le jeune public. _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

