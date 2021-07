Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection pour enfants ♥ Nico et Patou La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle de cinéma pour enfants, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection du film d’animation : Nico et Patou – 2015 – durée 43 minutes ————————————— ### Samedi 18 septembre 2021 à 16h à la Halle des Épinettes Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais oeil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. [https://www.youtube.com/watch?v=Yi3rT02AO_U](https://www.youtube.com/watch?v=Yi3rT02AO_U) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._ _Projection suivie d’un échange avec le jeune public._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

