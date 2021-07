Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection pour enfants ♥ Kerity, la maison des contes La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La Halle des Épinettes, le dimanche 30 janvier 2022 à 15:00

Dans le cadre de son **cycle de cinéma pour enfants**, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection du film d’animation : Kerity, la maison des contes – 2009 – durée 1 heure 20 minutes ————————————————————– ### Dimanche 30 janvier 2022 à 15h à la Halle des Épinettes L’histoire se passe à Kérity, où le jeune Nathaniel, 7 ans, emménage avec ses parents et sa grande sœur Angelica dans l’ancienne maison de leur tante Éléonore, récemment décédée. Chacun des deux enfants reçoit d’elle un héritage : Angelica obtient une poupée, tandis que Nathaniel est le légataire de la bibliothèque où se cachent les nombreux livres dont il chérit tant les histoires que sa tante lui lisait. Mais Nathaniel ne sait toujours pas lire. Il se trouve que ces livres ne sont pas de simples livres et qu’ils renferment un secret… [[https://www.youtube.com/watch?v=40YWspIq9Rk](https://www.youtube.com/watch?v=40YWspIq9Rk)](https://www.youtube.com/watch?v=40YWspIq9Rk) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._ _Projection suivie d’un échange avec le jeune public._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

