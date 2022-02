Projection pour enfants ♥ Haut en couleurs ! La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection Ciné des enfants : Courts à la Halle : projection de 5 courts métrages d’animation, samedi 19 mars 2022 à 16h, durée 32 minutes, en famille dès 3 ans. ———————————————————————————————————————————– Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles ! -LE TIGRE SANS RAYURES de Raùl Robin Morales Reyes – 2018 /09mn -REULF de Quentin Carnicelli, Jean-François Jego, Charles Klipfel – 2009 /05mn -LES AGNEAUX de Gottfried Mentor – 2013 /05mn -NOCTURNE PARTY de Albert Pierru – 1960 /05mn -COUCOULEURS de Oana Lacroix – 2021 /07mn En parallèle de la projection, les enfants à partir de 3 ans pourront participer à [un atelier participatif : Crée ton court métrage d’animation, atelier stop motion en continu](https://www.clavim.asso.fr/agenda?oaq%5Bwhat%5D=%23Issylafeteducourt2022&oaq%5Buid%5D=15409767) de 14h à 18h ### Le Village du court, samedi 19 mars : des séances de projection toute la journée pour s’inspirer et des ateliers pour fabriquer soi-même des courts métrages ! _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Ciné des enfants ♥ projection gratuite dans le cadre de la manifestation nationale la Fête du court métrage, à partir de 3 ans

