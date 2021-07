Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection pour enfants ♥ De la neige pour Noël La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle de cinéma pour enfants, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection du film d’animation : De la neige pour Noël – 2013 – durée 1 heure 16 minutes ——————————————————- ### Samedi 11 décembre 2021 à 16h à la Halle des Épinettes C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas… Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe… [[https://www.youtube.com/watch?v=nqWn4s-BjjA](https://www.youtube.com/watch?v=nqWn4s-BjjA)](https://www.youtube.com/watch?v=nqWn4s-BjjA) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._ _Projection suivie d’un échange avec le jeune public._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Ciné des enfants ♥ projection gratuite du film d'animation de Rasmus A. Sivertsen, à partir de 4 ans

