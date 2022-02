Projection pour enfants ♥ Courts à la Halle La Halle des Épinettes, 19 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Projection pour enfants ♥ Courts à la Halle

La Halle des Épinettes, le samedi 19 mars à 11:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection Ciné des enfants : Courts à la Halle : projection de 7 courts métrages d’animation, samedi 19 mars 2022 à 11h, durée 31 minutes, en famille dès 1 an. ———————————————————————————————————————————- Une séance très spéciale pour découvrir, dès le plus jeune âge, la magie des courts métrages sur grand écran. Programme sur-mesure, adapté pour les plus petits grâce à l'[Agence du court métrage](https://www.agencecm.com/pages/). -LE POISSON VEILLEUSE -DÉCROCHER LA LUNE -LE PETIT CORBEAU -FLOCONS ET CAROTTES -LA TRAVIATA -L’HIVER EST ARRIVÉ -SURPRISE BOOGIE En parallèle de la projection, les enfants à partir de 3 ans pourront participer à un atelier en continu “[Anime ton doudou](https://openagenda.com/halledesepinettes/events/atelier-stop-motion-anime-ton-doudou?lang=fr)” ! ### Le Village du court, samedi 19 mars : des séances de projection toute la journée pour s’inspirer et des ateliers pour fabriquer soi-même des courts métrages ! _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Ciné des tout-petits ♥ projection gratuite dans le cadre de la manifestation nationale la Fête du court métrage, à partir de 1 an

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00