La Halle des Épinettes, le mercredi 6 octobre à 14:30

À l’occasion du festival de littérature jeunnesse **Des histoires pour l’Histoire** du 1er au 31 octobre 2020 à Issy-les-Moulineaux et dans le cadre de son cycle de projection **Ciné des enfants**, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection de : Sélection de courts-métrages présentée par le Collectif Jeunes Cinéma, mercredi 6 octobre à 14h30, durée 45 minutes ——————————————————————————————————————- Le **Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris** débute à la Halle des Épinettes sa 23ème édition, avec des films sans histoire pour se faire sa propre histoire… Le cinéma qu’on dit expérimental a une longue histoire : le Collectif Jeune Cinéma vous invite à découvrir des films originaux de son catalogue, pleins de couleur et projetés en 16 mm ! [[https://www.youtube.com/watch?v=anNGJM1pG68](https://www.youtube.com/watch?v=anNGJM1pG68)](https://www.youtube.com/watch?v=anNGJM1pG68) _En 2021, le_ [_Collectif Jeune Cinéma_](http://www.cjcinema.org/) _célèbre son demi-siècle d’existence. C’est une structure de distribution et de diffusion des pratiques expérimentales de l’image et du film. Le pôle Transmission, créé au sein du CJC en 2005, se consacre à la programmation jeune public pour faire connaître au plus grand nombre, y compris les plus jeunes, le cinéma expérimental et différent. Le CJC propose différents programmes issus de son catalogue et un accompagnement des séances._ _Projection suivie d’un échange avec le jeune public._ _Depuis 2015, l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr) _explore chaque année au mois d’octobre les différents genres de la littérature jeunesse favorisant l’accès à des univers singuliers. Du 1er au 31 octobre 2021, faites un saut dans le temps à la découverte de périodes historiques, de mouvements artistiques ou de personnages ayant marqué leur siècle. Les expositions, conférences, animations et projections sont gratuites._

Entrée gratuite sur réservation indispensable

Ouverture du Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux



