Projection – “Ponyo sur la falaise” de Hayao Miyazaki Musée Hector-Berlioz, 4 juin 2022, La Côte-Saint-André.

Projection – “Ponyo sur la falaise” de Hayao Miyazaki

Musée Hector-Berlioz, le samedi 4 juin à 15:30

Inspiré du conte d’Andersen La petite sirène, Ponyo est un petit poisson qui veut découvrir le monde. Cette fille poisson rouge va se lier d’amitié avec un jeune garçon, Sôsuke… avant de se transformer elle-même en petite fille. Imaginé pour plaire aux plus jeunes, ce conte merveilleux et poétique prône l’équilibre entre humains, animaux et végétaux. Miyazaki parvient ici à faire rêver les plus petits et à séduire les plus grands grâce à l’innocence de ses deux héros. Une projection proposée dans le cadre des rendez-vous aux jardins dont la thématique 2022 porte sur « Les jardins face aux changements climatiques. » Dans l’auditorium du musée.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Ponyo est un poisson qui veut découvrir le monde et qui va se lier d’amitié avec un jeune garçon. Ce conte merveilleux et poétique prône l’équilibre entre humains, animaux et végétaux.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T17:10:00