2022-11-04

Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Nouvelle projection-rencontre autour du film documentaire au Baz’Art Café ! La pomme est le point de départ d’une enquête à laquelle Antonin Allogio réalisateur de l’association Point Barre, a convié les habitants de Couesnon Marches de Bretagne. Pendant plus d’un an, ils ont parcouru l’ensemble du territoire pour filmer la pomme et les événements autour du fruit.

Penser, dans une démarche de réalisation collective, le rôle des pommes sur le territoire c’est, en creux, penser le territoire. Le film documentera donc à sa manière, cette époque historique où s’est formée la communauté de communes telle qu’elle existe aujourd’hui. Gratuit. Causer autour du film Ba’Art Café 17 rue de l’église Bazouges-la-Pérouse

