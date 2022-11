PROJECTION « PÔLE EXPRESS »

2022-12-21 14:15:00 14:15:00 – 2022-12-21 Le mercredi 21 décembre à 14h15, à quelques jours de Noël, la Médiathèque municipale Jean Arnal invite les enfants à la projection du film d’animation « Pôle express ».

Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. A mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

A partir de 5 ans.

+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

