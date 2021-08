Châlons-en-Champagne Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, Marne Projection plein air « Notre-Dame » de Valérie Donzelli (2019) Maison Clémangis Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Projection plein air « Notre-Dame » de Valérie Donzelli (2019) Maison Clémangis, 19 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Projection plein air « Notre-Dame » de Valérie Donzelli (2019)

Maison Clémangis, le dimanche 19 septembre à 20:00 Gratuit. Accès libre.

Suivez le parcours de l’architecte Maud Crayon, avec, pour décor de fond, Paris et Notre-Dame. Une comédie bricolo-poétique. Maison Clémangis Rue Nicolas Durand 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T20:00:00 2021-09-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Maison Clémangis Adresse Rue Nicolas Durand 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Maison Clémangis Châlons-en-Champagne