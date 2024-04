Projection plein air Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu Compiègne, samedi 18 mai 2024.

Projection plein air En lien avec l’exposition temporaire en cours « L’insurrection de Varsovie de 1944 », le Mémorial propose une projection en plein air du film Kanał d’Andrzej Wajda. Ce film, primé au Festival de Cann… Samedi 18 mai, 22h00 Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu Entrée libre

En lien avec l’exposition temporaire en cours « L’insurrection de Varsovie de 1944 », le Mémorial propose une projection en plein air du film Kanał d’Andrzej Wajda. Ce film, primé au Festival de Cannes, est le premier film à raconter l’insurrection de Varsovie. Il retrace l’histoire d’une compagnie polonaise, à laquelle se sont joints quelques civils, tentant de tenir sa position sous le pilonnage de la Wehrmacht. À bout de forces, le groupe n’a d’autres solutions que de s’échapper par les égouts de la ville pour rejoindre le haut commandement. Kanał n’est pas un simple film de guerre qui se contente de reconstituer un événement historique majeur, mais une étude de caractères, où chaque individu révèle une dimension tragique de l’humanité. La projection se déroulera dans le jardin du Mémorial.

1h31, VOSTF tous publics.

Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu 2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 96 37 00 http://www.memorial-compiegne.fr Le Mémorial de l’internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils durant la Seconde Guerre mondiale.

À l’aide d’un parcours scénographié installé à l’intérieur des deux bâtiments encore existants et d’un jardin de la mémoire, il présente l’histoire du camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l’Allemagne vers les camps nazis. Parking à proximité, lignes de bus 1 et 5

