Projection plein air – Marius de Marcel Pagnol Saint-Savournin, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Savournin.

Projection plein air – Marius de Marcel Pagnol 2021-07-17 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-17 00:00:00 00:00:00

Saint-Savournin Bouches-du-Rhône Saint-Savournin

Marseille – Le bar de la Marine – Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César. Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là…

D’Alexander Korda et Marcel Pagnol

Avec Raimu, Pierre Fresnay

1931

Projection en nocturne et en plein air du film Marius de Marcel Pagnol.

D’après la pièce homonyme, premier opus de la trilogie, comédie dramatique et chef-d’œuvre du patrimoine français.

