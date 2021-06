Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Projection Plein Air Festival Grolleandski Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Projection Plein Air Festival Grolleandski Les Houches, 4 juillet 2021, Les Houches. 2021-07-04 22:30:00 – 2021-07-05 01:00:00

Les Houches Haute-Savoie Projection en Plein air du film « The Blues Brothers »

Projection en Plein air du film « The Blues Brothers »
2h 29min / Comédie, Musical
info@cinegrandsoir.fr +33 6 70 09 14 94

2h 29min / Comédie, Musical

