Domaine de Méréville, Méréville, le samedi 10 juillet à 22:00

### SEANCE PLEIN AIR ### **Le samedi 10 juillet à 22h – Kirikou et la sorcière** De Michel Ocelot France 1998 – 1h10 – Film d’animation A partir de 5 ans Grand prix du long métrage au Festival international du film d’animation d’Annecy en 1999, Kirikou et la sorcière est un classique du cinéma d’animation à voir et à revoir. Un hommage vibrant à l’Afrique de l’Ouest où le cinéaste a vécu une partie de son enfance. Un conte africain d’une grande beauté pour toute la famille ! **Entrée libre et gratuite**

2021-07-10T22:00:00 2021-07-10T23:59:00

