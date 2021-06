Projection plein air – Cinéma sous les étoiles Aubagne, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Aubagne.

Projection plein air – Cinéma sous les étoiles 2021-07-15 21:30:00 – 2021-07-15 23:45:00

Aubagne Bouches-du-Rhône

À la tombée de la nuit, la fraicheur revient sur le Pays d’Aubagne et de l’Étoile… L’écran géant prend place et le public peut s’installer. Rire, émotion, action ou nostalgie, chacun se laissera captiver au gré de ses envies par des filmographies d’hier et d’aujourd’hui.

Projection en plein air à la fraiche de quatre grands films. Classiques, blockbusters et succès du box office, venez partager les sensations du cinéma sur six communes du territoire du pays d’Aubagne et de l’Étoile.

