Projection plein air, 25 août 2022, .

Projection plein air



2022-08-25 21:30:00 – 2022-08-25 23:15:00

EUR Venez découvrir Antoinette dans les Cénennes. Un très beau film qui fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.



Résumé :

« Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… »



Petite restauration et buvette sur place à partir de 19h30.



N’oubliez pas votre chaise, transat, couverture….



En cas de mauvais temps la séance sera assurée dans l’espace pluriel, 11 rue saint Jacques.

