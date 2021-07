Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection – Philippe Jaccottet Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Projection – Philippe Jaccottet Espace Andrée Chedid, 11 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Projection – Philippe Jaccottet

du samedi 11 septembre au jeudi 23 septembre à Espace Andrée Chedid

Réal. François Barat, Coll. Les Hommes-Livres, INA/BPI, 1991, 56 min L’écrivain d’origine suisse romande s’entretient avec Jacques Laurans dans la maison de Haute-Provence où il est établi depuis 1953. Il parle de la poésie, “le langage le plus vrai sur l’essentiel“, qui doit “éclairer la réalité“ et des auteurs qui l’ont influencé dans cette conception : Rilke, Roud, Artaud. Il témoigne de son admiration pour les auteurs de haïku, capables d’éclairer les faits les plus ordinaires d’une lumière essentielle. Il évoque enfin le thème de l’innocence dans L’Idiot, une oeuvre qui l’a nourri. Extraits de L’Ignorant, Une transaction secrète, La Promenade sous les arbres, À travers un verger, À la lumière d’hiver, Cahier de verdure.

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du cycle La Clarté Jaccottet Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:30:00 2021-09-11T16:45:00;2021-09-23T19:30:00 2021-09-23T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux