Projection « Peuples du froid » – Sibérie, Mongolie, Himalaya La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Office de tourisme La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Projection « Peuples du froid » – Sibérie, Mongolie, Himalaya La Forêt-Fouesnant, 28 janvier 2023, La Forêt-Fouesnant Office de tourisme La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant. Projection « Peuples du froid » – Sibérie, Mongolie, Himalaya Le Nautile La Forêt-Fouesnant Finistère

2023-01-28 20:15:00 – 2023-01-13 La Forêt-Fouesnant

Finistère La Forêt-Fouesnant Film documentaire présenté par son réalisateur en partenariat avec Le Cercle des Voyageurs. Un film de Jacques DUCOIN Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent presque rien mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques. Billetterie ouverte 30 mn avant la séance – La séance commence à l’heure et le film 15 mn après la présentation du réalisateur – Durée du film : environ 1h30 – Durée de la séance : 2h15 à 2h30 – Échange après le film avec le réalisateur. nautile@foret-fouesnant.org +33 2 98 51 43 15 https://www.foret-fouesnant.org/nautile/ La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-12-22 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Le Nautile La Forêt-Fouesnant Finistère Office de tourisme La Forêt-Fouesnant Ville La Forêt-Fouesnant Office de tourisme La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant lieuville La Forêt-Fouesnant Departement Finistère

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Office de tourisme La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant-office-de-tourisme-la-foret-fouesnant-la-foret-fouesnant/

Projection « Peuples du froid » – Sibérie, Mongolie, Himalaya La Forêt-Fouesnant 2023-01-28 was last modified: by Projection « Peuples du froid » – Sibérie, Mongolie, Himalaya La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 28 janvier 2023 finistère La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant, Finistère Le Nautile La Forêt-Fouesnant Finistère Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant Office de tourisme La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère