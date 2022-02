Projection “Penjab” La Forêt-Fouesnant, 4 mars 2022, La Forêt-Fouesnant.

Projection “Penjab” Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

2022-03-04 – 2022-03-04 Le Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant

Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse. Un peuple fier, on le dit de caractère martial. Lorsqu’on pénètre la cité sainte d’Amritsar on ne peut réfréner un sentiment de paix, d’’éblouissement face au Temple d’Or, haut lieu du sikhisme. Mais le Pendjab ne se résume pas à cette unique image, une Inde rurale, laborieuse et joyeuse offre bien des attraits au voyageur curieux.

Les réalisateurs / Michèle et Jean Meuris :

Michèle et Jean sont belges, et citoyens du monde par volonté. Le voyage pour eux, une passion. Le reportage une nécessité de partage. Ils retournent souvent sur les mêmes lieux en Turquie, en Inde, au Pakistan, en Slovaquie. Mais c’est l’Inde qui les retient davantage. Onze voyages depuis 1978. L’humain toujours comme point central et la volonté de le rencontrer au-delà de l’exotisme et des stéréotypes.

Billetterie ouverte 30 mn avant la séance – La séance commence à l’heure et le film 15 mn après la présentation du réalisateur – Durée du film : environ 1h30 – Durée de la séance : 2h15 à 2h30 – Échange après le film avec le réalisateur.

nautile@foret-fouesnant.org +33 2 98 51 43 15 https://www.foret-fouesnant.org/nautile/

