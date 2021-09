Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Projection “Peintres dans la Vallée” / documentaire sur l’École de Crozant En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Projection “Peintres dans la Vallée” / documentaire sur l’École de Crozant En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 9 octobre 2021, Queaux. Projection “Peintres dans la Vallée” / documentaire sur l’École de Crozant

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 9 octobre à 18:30

“PEINTRES DANS LA VALLÉE” ————————- ### Histoire de l’École de Crozant ### Projection du film documentaire proposée par l’association ARTAREL / 1h Plus de quatre cents artistes peintres ont vécu dans la Vallée de la Creuse entre 1850 et 1950, dont Claude Monet et Guillaumin, deux des fondateurs du groupe des Impressionnistes français. L’appellation « École de Crozant » fut attribuée à l’ensemble de ce groupe d’artistes. Parmi les hauts lieux de la peinture paysagiste en France, la Vallée de la Creuse est injustement méconnue. Pourtant des artistes comme Monet, Guillaumin, Alluaud, Madeline, Detroy, Maillaud, Osterlind et bien d’autres ont longuement séjourné sur les rives de la Creuse, notamment sous l’impulsion de Maurice Rollinat et George Sand. L’ambition de ce film est de remettre en lumière ces lieux, et la période de l’histoire de l’Art à laquelle ils ont servi d’écrin. Une année de tournage a été nécessaire pour capter les nuances des paysages aux quatre saisons, pour retrouver les endroits exacts où ont été peintes les toiles et ainsi marcher sur les traces des artistes peintres. Ce document nous offre aujourd’hui le plaisir immense de la redécouverte de l’École de Crozant, de l’histoire de ses peintres, mêlée à celle de la région de la Creuse.

Entrée libre, réservation conseillée

Ce document proposé par l’association ARTAREL nous offre le plaisir immense de la redécouverte de l’École de Crozant, de l’histoire de ses peintres, mêlée à celle de la région de la Creuse. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T18:30:00 2021-10-09T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux lieuville En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux