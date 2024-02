Projection « Paysans sentinelles » Café de l’ancre Loperhet, mercredi 14 février 2024.

Finistère

Au cœur du Marais breton, un groupe de paysans s’engage au quotidien pour la sauvegarde de la faune sauvage de leur région. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture peut devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage. Ces « Paysans de nature » portent le message optimiste qu’une agriculture ‘‘joyeuse et humaine’’, où chaque être vivant a sa place, est possible.»

Au cours de l’année 2020, les paysannes et paysans de nature du Marais breton (nord ouest Vendée) et leurs alliés locaux (LPO Vendée, Collectif Court-Circuit, Gens du Bocage et du Marais) ont été filmés par Coraline Molinié et son équipe, pour Real Production et France 3 Pays de la Loire.

La séance est suivie d’un échange sur la création d’un groupe local Paysan de Nature à destination des agriculteur-ice-s, naturalistes et citoyen-ne-s de la commune et alentour avec le GAB 29 (Agriculteurs Bio du Finistère). .

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Café de l’ancre 60 Kerlojean

Loperhet 29470 Finistère Bretagne lecafedelancre@gmail.com

