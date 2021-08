Projection — Passé, Présent, mémoire Industrielle Le Fresnoy, 14 septembre 2021, Tourcoing.

Le Fresnoy, le mardi 14 septembre à 19:00

### Projection — Passé, Présent, mémoire Industrielle Des entreprises emblématiques et reconnues pour leur savoir-faire exceptionnel, sont associées à des designers, sous le regard d’**Alain Fleischer**, cinéaste. _« Filmer la relation d’un designer à un matériau et à un outil de production, c’est montrer que le design – comme peut l’être aussi le cinéma – est à la fois une création artistique et une production industrielle. Le travail du designer consiste à inventer une forme de beauté liée à une fonction ou, pour simplifier, une relation harmonieuse entre l’oeil et la main ou le corps en général. Entre ce en quoi un objet se prête à un usage et ce à quoi il fait rêver. »_ Alain Fleischer * **Jérome de Alzua x Briqueterie Lamour** * **Elise Fouin x Manufactures Pansu** * **Sam Baron x Maison Drucker** Version longue, durée total : 1h10. — Les films sont une coproduction **Le Fresnoy – Studio** national des arts contemporains et **lille-design**. Ils bénéficient du soutien financier de la **DIRECCTE**. — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la France Design Week 2021. lille—design coordonne la_ [_France Design Week_](https://francedesignweek.fr) _pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

sans inscription / réservation

Projection de 3 films réalisés par Alain Fleischer sur des collaborations entreprises/designers en Hauts de France

Le Fresnoy 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing France Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T19:00:00 2021-09-14T21:00:00